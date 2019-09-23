Родственники погибшего парня чуть не вынесли дверь нейрореанимации в тюменской больнице

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-23T13:01:28+03:00

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Очевидец вспыхнувшего конфликта из-за смерти молодого человека рассказал подробности происшествия, которое произошло в тюменской больнице. Как сообщил молодой человек, пожелавший остаться анонимным, родственники до конца не верили в смерть парня и устроили скандал.

- Они дергали дверь реанимации так, что чуть не выкорчевали ее с корнем, в итоге магнит повернулся и дверь не закрывалась. Медики не знали, что с этим делать, - цитирует очевидца портал «Мегатюмень».

Информацию о потасовке подтвердил и медик, которая дежурила в ту злополучную ночь. По признанию сотрудницы медучреждения, они сильно буянили, что ей даже было страшно выходить.

- Всякое видела, но так страшно мне еще никогда на работе не было. У нас рыдала медсестра, на которую они с телефонами нападали, снимали, там находясь. Все отделение в шоке, - рассказывает медик.

Она отметила, что в отделении нейрореанимации постоянно умирают люди, но такого поведения от родственников никто и никогда не видел.

- У нас лежали и другие пациенты, мы волновались и за их состояние в связи с конфликтом, родственники ломились в реанимацию, - призналась медик.

ИСТОЧНИК KP.RU