«Просто спортивный интерес»: тюменец вытащил из Иртыша огромную щуку

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-20T10:40:10+03:00

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Тюменец Максим Сид вытащил из Иртыша огромную щуку. Ее вес – восемь с половиной килограммов. Досталась рыба ему нелегко: молодой человек выводил ее почти полчаса.

– Рыбалка происходила в Уватском районе неподалеку от деревни Демьянское. Выезжали в друзьями на несколько дней, и в первый же день удалось поймать щуку, вес которой составил 8,5 килограмма. Это не все: помимо нее, поймали еще нескольких щук, но поменьше – до шести килограммов, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» Максим Сид.

Молодой человек добавил, что для него рыбалка – всего лишь спортивный интерес. Сам он рыбу в пищу не употребляет, но увлекается ее ловом с самого раннего детства.

Ровно месяц назад тоболяк Александр Жуков поймал в Иртыше полутораметровую щуку весом 13 килограммов. Свои уловом рыбак поделился в социальных сетях. Ранее корреспонденты "Комсомольской правды - Тюмень" рассказали, что, где и на что клюет в окрестностях Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU