Собираемся на рыбалку в окрестностях Тюмени: что, где и на что клюет

Если вам не сидится в выходные дома и хочется чего-то экстремального – напроситесь на рыбалку. Желательно на утреннюю, куда-нибудь в глушь, куда проедет не каждая машина и желательно после дождей. Заядлым рыбаком вы может и не станете, но хапните адреналина, выспитесь на природе и сделаете много крутых фоток. Кто и на что клюет в окрестностях Тюмени, куда лучше поехать и что с собой взять в материале «Комсомолки».

ЧТО И ГДЕ ВОДИТСЯ

Если вы планируете порыбачить в окрестностях областного центра, то речь пойдет о ловле рыбы в различных притоках Туры. Можно смело отправляться в близлежащие деревни. Здесь водятся лещ, чебак, язь, окунь, щука, судак, карась. Можно даже поймать налима, но в более прохладный период времени, ближе к осени.

К примеру, мой папа чаще всего ездит в деревни Чикча или Есаулова. Рыбалка в последней хороша тем, что можно расположиться на песчаном берегу, но до него еще нужно добраться, причем по не самой ровной и проходимой дороге. Поэтому рассчитывайте возможности своего авто, без полного привода будет трудно, особенно после дождя.

Считается, что ранним утром и ночью рыба лучше клюетФото: Кира Санникова

Что из себя представляет утренняя рыбалка? Это когда поднять подняли, а разбудить забыли – встать нужно примерно в 3 часа ночи (для кого-то утра) и выехать не позднее 4 часов. Всю серьезность ситуации, что выходной день ты проведешь где-то вдали от цивилизации, начинаешь осознавать, когда машина въезжает на колею, отдаленно напоминающую дорогу. В этот момент становится ясно, зачем в машинах придумали ручки.

На кочках мотает неимоверно и, если вы не успели выпить утром кофе, не страшно. Бодрит не хуже. Кажется, что машина, виляющая на размытом грунте, вот-вот опрокинется в одно из мелких озерец. Кинематографичности ситуации добавляет заливающий окрестности рассвет. В общем, красиво, но сыкатно.

Рыбалка - процесс не быстрый, хотя бы потому, что на собирание и установку удочек уходит больше часаФото: Кира Санникова

Можно также порыбачить и на реке Тавда. Ловится там тот же перечень пресноводных.

ПРИКОРМКА

Наиболее популярные у рыбаков черви дендробена, выведенные в Европе. Они крупнее, чем обычные дождевые и более плотные.

- Целый год пролежали в холодильнике на работе. Я, откровенно говоря, уже и забыл про них. А как сезон настал, начал проверять и удивился, что с ними ничего не случилось, - рассказывает папа и признается, что однажды пытался приманить рыбу даже маленькими креветками. Но речная рыба не оценила изысков.

Есть различные прикормки. К примеру, от чемпиона России по поплавочной ловле 2010-2015 годов, чемпиона мира 2018 по фидерной ловле Александра Дунаева. Прикормки представляют собой зерновые смеси с добавлением кукурузы, гороха. Бывают даже черного цвета. Кричащие упаковки обещают бешеный клев.

О том, что рыба попалась на крючок, оповещают прикрепленные к удочке колокольчикиФото: Кира Санникова

Мы использовали такую прикормку для приманивания мальков, на которых ловили судака. Приманку помещают в малевницу, напоминающую сачок, только более прямоугольной формы. Даже «подсадив» малька, не сказать, чтобы рыба прям летела, как бабочка на огонек. Между расставлением всех удочек, бесчисленных снимков этого процесса и первой попавшейся на крючок рыбы, я даже успела поспать. За два часа наш улов уже составлял примерно четыре-пять рыб.

Некоторые рыбаки располагают и более внушительным арсеналом для ловли. К примеру, перемещаются на резиновой лодке к месту скопления рыбы, которое определяют с помощью эхолота. Таким образом, как правило, ловят хищников – судака, язя, окуня, щуку. Используют при этом спиннинг. Эта удочка отличается тем, что рядом с крючком можно прикрепить разные штуки для приманивая рыбы.

Свой рыбный улов успевают собирать и чайкиФото: Кира Санникова

ЧТО НАДЕТЬ И ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Оптимальное время для летней рыбалки - июль и август. В июне еще очень много воды, реки разливаются. В июле уже нормально, но много насекомых, особенно мошкары. Самое идеальное время для рыбалки август - сентябрь. Насекомых значительно меньше, но и заметно холоднее.

Поэтому одеваться нужно теплее, но и захватить с собой что-то более легкое. Например, в 5 утра мне было вполне комфортно в парке, но уже ближе к 12 часам дня я пожалела, что не взяла с собой шорты и тапочки. Ох, уж эта переменчивая августовская погода.

На песчаном берегу в Есаулова можно параллельно позагоратьФото: Кира Санникова

Не лишним на природе будет и складной стул, а также пенка (коврик), чтобы немного полежать или даже позагорать. С собой стоит прихватить и термос вкусного, горячего чая.

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Помимо общедоступных мест для рыбной ловли, в окрестностях Тюмени есть и несколько частных прудов. Цены на платную рыбалку здесь стартуют от 250 рублей. В среднем ловля на территории рыбохозяйств за сутки обойдется в 700-800 рублей.

За эти деньги любителям половить на крючок предложат как встречающиеся в общедоступных водоемах наименования рыб, так и более премиальных. Так, в популярном рыболовном хозяйстве «Ива» рыбакам обещают хороший клев окуня, щуки, карпа, карася, сома, толстолобика, леща и плотвы.