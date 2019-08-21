2019-08-21T11:09:07+03:00
Общество

«Знатные котлетки получатся»: тоболяк выловил в Иртыше огромную щуку

Август считается в городе рыбным месяцев
Вадим Бегун
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Тоболяк выловил в Иртыше крупную щуку. Фото - Александр Жуков.Тоболяк выловил в Иртыше крупную щуку. Фото - Александр Жуков.
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Тоболяк Александр Жуков поймал в Иртыше полутораметровую щуку весом 13 килограммов. Свои уловом рыбак поделился в социальных сетях.

Оказалось, что огромная рыба укусила мужчину за палец. Поймал он ее на спиннинг. Комментаторы в социальных сетях оценили улов тоболяка и сообщили, что из щуки могут получиться «знатные котлетки».

Надежда Чауская также согласна, что эта рыба – «на котлеты самое то». Также она порекомендовала добавить в фарш немного сала. А Антон Логунов сообщил, что также вчера наловил на реке Тобол 13 щук: «На спиннинг, от 1 килограмма до 2,5. Отличный клев». А Ирина Бузина рассказала, что ее брат выловил 14-килограммовую щуку. К своему комментарию она выложила фотографию родственника с действительно поражающей своими размерами рыбой.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" рассказала, кто и на что клюет в окрестностях Тюмени, куда лучше поехать и что с собой взять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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