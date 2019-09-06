2019-09-06T15:29:40+03:00
Происшествия

СКР займется делом тюменского пансионата, где труженицу тыла похоронили в пакете

Следователи устанавливают список лиц, причастных к преступлению
Марина Васильева
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Поскольку родственников у ветерана не оказалось, погребением занимались специализированные службы. Фото СУ СКР по Тюменской областиПоскольку родственников у ветерана не оказалось, погребением занимались специализированные службы. Фото СУ СКР по Тюменской области
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В Тюмени следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего погребения ветерана Великой Отечественной войны. Руководству пансионата вменяют халатность при исполнении должностных обязанностей по организации ритуальных услуг при погребении труженицы тыла Анны Бусыгиной.

По версии следствия, 31 июля 2019 года в одном из пансионатов города Тюмени была ненадлежащим образом захоронена 91 – летняя ветеран Великой Отечественной войны.

Напомним, пенсионерка свои последние годы проживала в пансионате для ветеранов войны и труда. Когда она умерла, ее тело положили в гроб в черном пакете. Это увидели другие жильцы пансионата и обнародовали случившееся.

Как установили в прокуратуре Ленинского округа Тюмени, труженица тыла умерла 25 июля, но только спустя три дня сотрудником пансионата было оформлено свидетельство о смерти. Так как родных у бабушки не было, услуги по погребению оказывались МКУ «Некрополь».

Фактического участия в момент передачи тела женщины Тюменским областным бюро судебно-медицинской экспертизы в МКУ «Некрополь» никто из пансионата не принимал. Кроме того, выяснилось, что у пансионата были деньги для оказания ритуальных услуг. Однако вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решен, поэтому она была погребена в черном мешке.

- В настоящее время следователями проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к совершенному преступлению, - отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области, добавив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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