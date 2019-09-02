В сети тюменских заправок, которые хотят банкротить, сменился руководитель

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-02T11:52:27+03:00

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В сети заправок «Нью Петрол Тюмень» теперь новый руководитель. Олег Тарасов оставил должность генерального директора Павлу Веретенникову, который теперь будет совмещать две должности. Как известно, он занимает соответствующий пост в компании «Нефтяной поток».

О новом директоре «Нью Петрол Тюмень» стало известно из данных, размещенных на сайте «СБИС». Напомним, что сеть заправок входит в группу компаний «Новый Поток». Компания реализует нефтепродукты и сжиженный автомобильный газ, который производится на Антипинском НПЗ.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что ПАО «Московский кредитный банк» требует от «Нью Петрол Тюмень» более 2,6 миллиарда рублей. Иск о признании компании банкротом был подан 19 июня. По последним данным, рассмотреть это дело Арбитражных суд Тюменской области планирует 12 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU