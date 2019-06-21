Московский банк хочет обанкротить тюменские заправки
Размер исковых требований – более 2,5 миллиардов рублей
Иск был подан два дня назад. Фото - сайт Антипинского НПЗ
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ПАО «Московский кредитный банк» требует от крупной сети заправок «Нью Петрол Тюмень» более 2,6 миллиарда рублей.
Иск о признании сети заправок банкротом был подан 19 июня. К производству пока принят. Это следует из информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Тюменской области.
Отметим, что ООО «Нью Петрол Тюмень» входит в группу компаний «Новый Поток». Компания реализует нефтепродукты и сжиженный автомобильный газ, который производится на Антипинского НПЗ.
Всего на счету предприятия более 25 автозаправочных станций. Расположены они в Тюменской и Курганской областях.
ИСТОЧНИК KP.RU