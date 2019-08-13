2019-08-13T11:08:34+03:00
Общество

Дело о банкротстве сети тюменских заправок рассмотрят через месяц

Об отложении заседания попросил сам заявитель
Вадим Бегун
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Дело о банкротстве тюменских заправок рассмотрят 12 сентября. Фото - сайт Антипинского НПЗ.Дело о банкротстве тюменских заправок рассмотрят 12 сентября. Фото - сайт Антипинского НПЗ.
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Иск о банкротстве «Нью Петрол Тюмень» рассмотрят только через месяц, 12 сентября. Арбитражный суд Тюменской области объявил перерыв.

Из информации, размещенной в картотеке арбитража, следует, что компания «Нью Петрол Тюмень» (сеть АЗС «Новый поток») ходатайствовала об ознакомлении с материалами дела, а до этого – о приостановлении производства. Но суд в итоге решил судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований заявителя отложить. Таким образом, оно пройдет лишь 12 сентября.

Напомним, что банкротит тюменские заправки Московский кредитный банк. Он требует от предприятия более 2,6 миллиарда рублей. Иск был подан 19 июня. К производству пока не принят.

Отметим, что ООО «Нью Петрол Тюмень» входит в группу компаний «Новый Поток». Компания реализует нефтепродукты и сжиженный автомобильный газ, который производится на Антипинском НПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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