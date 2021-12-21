Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Тюмени: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Прокатиться с ветерком можно уже сейчас Фото: Типичная Тюмень Фото: Социальные сети

Тюмень потихоньку превращается в настоящую новогоднюю сказку: улицы города уже украшены к празднику, повсюду открылись и работают ледяные катки, а жители мало-помалу готовятся к праздникам, выбирая подарки и думая, что же приготовить в этот раз к новогоднему столу. Погода в городе под стать настроению - на улочках бело и снежно, самое то для зимних забав. Рассказываем, где найти самые большие ледяные и снежные горки 2021-2022 в Тюмени, чтобы повеселиться от души!

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В этом году залить горки удалось немного позже, чем обычно: виной тому недостаточный минус на градуснике термометра. Однако температура пришла в норму, и горки, наконец, выросли в городе как грибы, радуя и малых, и больших жителей Тюмени. Этой зимой в городе залили несколько десятков горок. Среди них есть как маленькие, которые сделали для детворы, так и высокие - для любителей экстрима.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, согласно новогодней концепции оформления города, сейчас поставили три полутораметровые горки на Цветном бульваре, еще две – на площади 400-летия Тюмени. Находятся они между двумя выездами из подземных гаражей. Поставить их должны уже сегодня, но с заливкой придется подождать.

– К 20 декабря подрядчики службы заказчика по благоустройству ЦАО планируют поставить на главную новогоднюю площадь и бульвар по две двухметровые горки. На площади 400-летия Тюмени их поставят ближе к новогодней елке, а также со стороны улицы Максима Горького. Затем начнется заливка, – сообщили в ведомстве.

Фото: "Тюмень- наш дом" Фото: Социальные сети

В третьей декаде декабря по ледяному спуску двухметровой горки смогут прокатиться тюменцы в сквере Пограничников и в зеленом уголке у дома № 14а на улице 70 лет Октября.

Адреса действующих горок

«Звёздный полюс»

Прокатиться на тюбинге (воздушная подушка для катания) этой зимой можно на катке «Звездный полюс» (ул. Тимофея Чаркова, 60). Он работает с 14 до 22 часов в будни и с 10 до 22 часов в выходные. Прокат тюбингов бесплатный, нужно только заплатить за вход – от 250 рублей.

Фото: "Звездный полюс" Фото: Социальные сети

«Воронинские горки»

Традиционно работает трасса для тюбингов в центре спорта и отдыха «Воронинские горки» (пр. Февральскии , 9). Гостей здесь принимают с 12 до 21 часа со вторника по пятницу, в выходные – с 10 до 21 часа. Прокат тюбингов почасовой – 350 рублей в час.

Кулига-парк

В «Кулига-парк» на 32 км Ирбитского тракта час проката обойдется в 400 рублей. База работает с 15 до 21 часа в будни и с 10 до 21 часа в выходные.

«Пруд лесной»

Также горка есть на базе отдыха «Пруд Лесной», работает ежедневно с 9 до 22 часов. Вход стоит 200 рублей.

Верхний бор

Традиционно ждут любителей активного отдыха горки в Верхнем Бору (Салаирский тракт, 1). Прокатиться можно в любой день с 9 до 22 часов. Вход обойдется в 200 рублей с человека.

Любителям экстрима: самые высокие горки

Также стало известно, что уже залиты горки в сквере Депутатов, на Масловском взвозе, в Комсомольском и Вьюжном скверах, в экопарке Затюменский. Там стоит самая высокая горка города, высота которой 6,6 метра.

Фото: "Афиша-Тюмень" Фото: Социальные сети

Также корки-гиганты можно обнаружить в Сквере Депутатов (4 метра), имени Якова Неумоева (5 метров) и Комсомольском (4,5 метра). Доступ к ним для всех открыт, на сооружениях есть баннеры с правилами пользования, чтобы не травмироваться.

Если говорить о платных вариантах, то стоит заглянуть в Кулига-парк и на Воронинские горки: там стоят горки высотой целых 18 и 19 метров! Однако на таких склонах стоит быть весьма осторожными и соблюдать правила безопасности.

ВАЖНО

- Не съезжать с горки, пока не отошёл в сторону предыдущий катающийся;

- Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону. На высоких горках родителям лучше находиться внизу горки, чтобы помочь ребёнку быстрее освободить путь;

- Не перебегать ледяную дорожку. Объясните ребёнку, что переходить съезд с горки поперёк нельзя. На льду легко поскользнуться и попасть под ноги съезжающих;

- Подниматься надо достаточно далеко от спуска, чтобы не задеть своим “транспортом” съезжающих, а также, чтобы съезжающие не задели вас и не увлекли за собой;

- Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), и всегда смотреть вперёд, как при спуске, так и при подъёме;

- Если уйти от столкновения нельзя, надо постараться завалиться на бок или откатиться в сторону от ледяной поверхности;

- Нельзя кататься с горки на ногах – это повышает риск получения травмы.

Фото: "Афиша-Тюмень" Фото: Социальные сети

В последние годы большую популярность приобрели надувные санки (ватрушка, сноутюбинг, тобогган). В отличие от классических санок тюбинги способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако все же не стоит забывать про правила безопасности. Будьте аккуратны и удачи на снежных вершинах!

Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» писала о не менее веселой зимней забаве – катании на коньках. Мы рассказали, где в Тюмени находятся лучшие ледовые катки, как они работают и сколько стоит билет, если он вообще требуется, ведь некоторые из городских катков совершенно бесплатные.

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