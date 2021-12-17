Елочные базары 2021 в Тюмени: где купить елку на Новый год

Даем пять советов, как выбрать живую новогоднюю ёлку Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Новый год близко, а это значит, что пора присматривать зеленую красавицу, ведь какой праздник без нарядной ёлки? В этом гожу в Тюмени прибавилось мест, где горожане могут приобрести живую ель. Рассказываем, как работают ёлочные базары 2021 и где приобрести самую красивую елку на Новый год.

Купить елочку можно будет до 10 января Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вопрос цены

Первые елочные базары, где можно купить настоящее сосновое дерево или охапку ароматных еловых веток, заработали в Тюмени 15 декабря. На выбор тюменцам представлены разные деревья - ель, сосна, пихта. Их стоимость,кстати, такая же, как и в прошлые годы. По словам Департамента лесного комплекса, расценки не менялись уже несколько лет. Купить метровую елку можно за 500 рублей, от 1 до 2 метров — за 700 рублей, от 2 до 3 метров за 800 рублей, а огромное четырехметровое дерево обойдется тюменцам в 900 рублей.

- Исходя из спроса прошлых лет, мы планируем заготовить на область порядка шести тысяч новогодних деревьев, - ранее сообщали лесники.

Помимо этого, тюменцы могут срубить дерево самостоятельно. Правда, с этим придется немного повозиться - пообщаться с лесничим, заплатить необходимую сумму (расценки такие же, как на елочных базарах) и вместе с лесником побродить по лесу в поисках нужного дерева. Но куда проще заглянуть на ёлочный базар.

Ёлочные базары: где добыть ёлку?

Торговать живыми новогодними ёлочками будут весь ближайший месяц на восьми площадках в разных районах города, об этом сообщили в департаменте потребительского рынка. И да, приобрести деревце можно будет вплоть до 10 января.

Вот адреса организованных администрацией площадок:

- Московский тракт, 108 (недалеко от администрации Тюменского района);

- Республики, 189 (у Пермяковского моста) и 205 (рядом сквер Льва Корнеева);

- сквер Депутатов;

- сквер Молодежный;

- пруд Южный;

- сквер Комсомольский (ул. Зои Космодемьянской);

- бульвар Шаимский (в районе дома № 165 по ул. Дружбы).

Ёлочку следует выбирать правильно Фото: Мария Толстихина

Купить ёлочку по пути из торгового центра

Помимо этого, елочные базары уже работают и у торговых центров. Удобно – вышел из магазина, заодно и ёлочку присмотрел. А вот покупать новогодние деревца у торговцев на перекрестках или прямо из авто власти не рекомендуют – качество дерева такие продавцы гарантировать не могут, а потому лучше не рисковать.

В Тюмени продажа елей зачастую проходит рядом с крупными торговыми центрами и гипермаркетами , такими как «Лента», «Окей», «Метро», «Кристалл», «Магеллан», «Колумб», «Гудвин», «Вояж», «Сити Молл», «Премьер», «Панама» и «Солнечный». Также приобрести ель можно на рынке «Михайловском».

Купить елку можно и у торговых центров Фото: Мария Толстихина

Что грозит тем, кто приобретает ёлку незаконно?

Тюменцев решивших вырубить молодые ели и сосны без соответствующего разрешения, будут выявлять и наказывать штрафами. Физическим лицам грозит от 3 до 4 тысяч рублей штрафа, юридическим же – от 200 до 300 тысяч рублей. Если же ущерб лесу превысит пять тысяч рублей, то возможна даже уголовная статья. Представители lепартамента лесного комплекса вместе с сотрудниками ГИБДД следят за незаконной вырубкой, ежедневно патрулируют леса и осматривают тех, кто перевозит елки на машинах.

Несколько советов, как выбрать хорошую живую ель:

- Покупайте елку за 5-6 дней до 31 декабря. Если приобрести дерево раньше, она грозит не дожить до торжества. Заранее продумайте, где хранить гостью. Тепло и сильный холод не нравятся зеленой красавице.

- Здоровое дерево должно иметь иголки одинакового и ровного цвета. Наличие желтизны говорит о том, что ель срезали уже давно, пересушили. Ствол должен быть приемлемой толщины: на 1,5 метра роста не меньше 6 см в диаметре.

- Разотрите в пальцах хвою без перчаток, у здорового дерева сразу почувствуется сильный хвойный аромат. В противном случае станет понятно, что ель переморожена.

- Потрясите дерево или постучите основанием сруба. Ель не должна иметь видимых физических повреждений, обломанных веток. Если иголки массово осыпаются, стоит сделать выбор в пользу другого дерева.

- Попробуйте слегка нагнуть ветки: первыми страдают те, что ближе к основанию. У пересохшей елки ветки не эластичные, потрескивают и легко ломаются при надавливании.

Удачи в выборе!

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