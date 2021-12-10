«Делать добро может каждый»: в Тюмени появилась фотовыставка, посвященная волонтёрам

Цель выставки - показать жителям города, что делать добрые дела совсем не сложно Фото: Мария Толстихина

В преддверии Нового года центр города превращается в настоящую сказку со множеством украшений. Еще одним украшением стала необычная фотовыставка о волонтерах «Дело каждого», которая расположилась в излюбленном месте тюменцев – на Цветном бульваре. На ней жители могут узнать о личных историях волонтёров, а после присоединиться к помощи добровольческим организациям. Посетить выставку может любой желающий до 23 декабря.

Стенд с табличками разместился на Цветном бульваре Фото: Мария Толстихина

Фотовыставка находится у арки на центральной площади, недалеко от огромной зеленой красавицы. Экспозиция состоит из фотографий участников и организаторов студенческой творческой лаборатории «Премьера», занимающихся волонтёрством. Каждый из них сфотографировался с предметами, которые характеризуют выбранное им направление общественно полезного дела. Участники показали, как важно заниматься любым видом помощи, пусть даже она будет не слишком значительна.

– Мы все живем в одном доме, это наша планета. Если все люди вокруг будут помнить это, то и относиться друг к другу будут иначе, с заботой и любовью. Проект напомнит о том, что важно заботиться не только о себе, и привлечет горожан к совершению добрых дел, – рассказала руководитель студенческой лаборатории «Премьера» и один из организаторов выставки Анастасия Егорова.

Перед стартом лаборатории отмечался Всемирный день волонтера, который выпал на 5 декабря. Поэтому авторы выставки решили оттолкнуться от этого праздника и приобщить организаторов и участников «Премьеры» к этому замечательному дню. Так появилась идея фотовыставки «Дело каждого».

Настя уверена, сделать доброе дело может каждый Фото: Мария Толстихина

– Когда мы стали проводить опрос среди ребят, выяснили, что большинство из них делает добрые дела. Нас это приятно удивило, мы поняли, что движемся в нужном русле. В общем, эта выставка случилась тогда, когда она должна была случиться. Мы провели опрос, узнали, кто в какой сфере, пригласили ребят. Естественно, какая-то часть отсеклась, так как подготовка к выставке включала себя фотосессию. К сожалению, не каждый смог приехать ввиду отсутствия свободного времени. Поэтому здесь, на выставке, отражены далеко не все, кто занимается волонтерством, – пояснила Анастасия.

Основная цель выставки, по словам авторов, заключается в том, чтобы показать жителям города, что делать добрые дела несложно, достаточно лишь начать с себя. Изменить планету в глобальном плане способен не каждый, но сделать какой-нибудь маленький шажок в сторону изменений к лучшему по силам любому!

– Делать добрые дела может каждый, главное – начать, – подытожила волонтёр.

Сама Настя занимается сортировкой мусора и благодаря этому постепенно пришла к разумному потреблению продуктов. Так, придя в магазин, она уже не возьмет продукты в той упаковке, которая не подвергается переработке. По её словам, этот принцип цепочки очень важен и впоследствии может привести к кардинальным изменениям.

Настя уже долгое время занимается сортировкой мусора Фото: Мария Толстихина

Другие ребята, представленные на табличках выставки, занимаются совершенно разными направлениями. Кто-то помогает животным, кто-то занимается благотворительностью и помощью пожилым людям. Так, участник творческой лаборатории «Премьера» Павел совместно с хором устраивает концерты для пожилых людей.

– Я всегда увлекался игрой на гитаре, а в 15 лет узнал, что могу своим хобби помогать людям. Я стал волонтером в молодежном сквере Завалинка, мы играем для пожилых людей. Также я состою в волонтерской организации своего колледжа, оказываю различную помощь в зависимости от запроса, – рассказывает юноша.

Тюменцы уже подходят и интересуются выставкой Фото: Мария Толстихина

Узнать подробнее об истории ребят можно, придя на выставку и прочитав комментарии героев на стенде. Также на полотнах есть QR-коды со ссылками на волонтерские организации. Благодаря этому посетители выставки могут получить больше информации о них и сразу же помочь – например, перевести деньги в приют для бездомных животных «Лучший друг». По словам Анастасии Егоровой, этой фотовыставкой тюменцев хотят вдохновить на добровольчество и добрые дела.

Выставка продлится до 23 декабря Фото: Мария Толстихина

Посмотреть уникальную фотовыставку тюменцы могут бесплатно и до 23 декабря. На один день экспозицию перенесут в ДК «Нефтяник», это случится 12 декабря. Там пройдет финал студенческой творческой лаборатории «Премьера» и концерт музыканта Сережи Драгни.

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