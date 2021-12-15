Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 декабря 2021 года: за сутки скончались 29 человек

За сутки скончались 29 тюменцев с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 301 и составило 85 475 человек, 29 человек скончались (всего – 3 166 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19 за минувшие сутки зарегистрирован 301 случай заболевания (всего с начала пандемии – 85 475), 498 человек выздоровели (за весь период – 67 929), 39 детей заболели (из общего числа заболевших), 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 949 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 960 225 человек, полный курс прошли 878 493.

За последние сутки в России выявлено 28 363 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 35 633 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 103 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 292 891 летальный исход, выздоровели 8 839 633 человека.