Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 декабря 2021 года: заболел еще 301 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 декабря увеличилось на 301. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 декабря увеличилось на 301. Всего с начала пандемии ковид подхватили 85 475 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 363 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 35 633 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 103 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 292 891 летальный исход, выздоровели 8 839 633 человека.