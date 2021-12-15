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Здоровье15 декабря 2021 8:48

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 декабря 2021 года: заболел еще 301 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 декабря увеличилось на 301.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 декабря увеличилось на 301.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 декабря увеличилось на 301. Всего с начала пандемии ковид подхватили 85 475 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 363 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 35 633 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 103 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 292 891 летальный исход, выздоровели 8 839 633 человека.