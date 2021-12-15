Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 декабря 2021 года: умерли еще 29 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 15 декабря увеличилось на 29. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 15 декабря увеличилось на 29. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 166 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 363 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 35 633 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 103 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 292 891 летальный исход, выздоровели 8 839 633 человека.