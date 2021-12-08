В поликлинике Тюмени женщины подрались в очереди к хирургу.

В поликлинике № 5 в Тюмени подрались женщины. Потасовка произошла в очереди к хирургу. По всей видимости, горожанка заслонила дверь к специалисту и не желала пропускать наглую посетительницу. Однако силой удержать дверь она не смогла, та прорвала оборону и забежала-таки к врачу, при этом получив по голове.

Одна из них в конце потасовки упала на пол.

Одна из очевидиц сняла происходящее на видео. Она рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что женщина, которая защищала дверь, была не права. Дело в том, что люди из очереди заходили на прием к специалисту через одного – по записи и в порядке живой очереди. Та, что в итоге, как видно на видеоролике, упала на пол, пришла позже, ее такой порядок очередности не устроил. Она пыталась зайти в кабинет быстрее тех, кто ждал своей очереди уже более двух часов.

Жители Тюмени активно комментируют ситуацию, попутно обвиняя в сложившей ситуации руководство медицинского учреждения: «Они записывают по шесть человек на одно время! А ещё принимают без записи. В итоге стоишь в коридоре часами среди больных, кашляющих, умирающих для того, чтобы тупо закрыть больничный. Конечно, нервы сдадут тут».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что почти восемь тысяч просмотров за сутки набрало видео в «Ютубе» о драке двух охранников в ТРЦ «Солнечный» в Тюмени. Два молодых человека в белых рубашках вцепились друг в друга мертвой хваткой. Одному из них досталось по носу. Мужчин разняли покупатели, которые стали случайными свидетелями потасовки. Бешеная популярность ролика совсем не понравилась руководству ТРЦ и магазину, где работали драчуны.

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