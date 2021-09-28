У кафе в Ишиме произошла массовая драка. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима ночью поступило сообщение о драке в одном из местных кафе. Потасовка произошла между молодыми людьми.

Заявитель пояснил, что отдыхал со своими друзьями, распивая алкоголь в заведении. А незадолго до драки у компании возник конфликт с незнакомцами на улице.

– Словесные оскорбления переросли в драку, которую и пытался разнять потерпевший. В результате ему сломали челюсть, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Стражи правопорядка задержали 21-летнего ишимца, который в содеянном признался. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения средней тяжести вреда здоровью».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.