Драка на парковке в Тюмени: мужчину ударили по голове металлическим прутом

20 Март 2020 2020-03-20T13:39:20+03:00

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В Тюмени осужден местный житель, который в марте 2019 года учинил разборки прямо на одной из парковок города. В результате его действий пострадал мужчина.

– В ходе ссоры на парковке обвиняемый один раз ударил соперника в голову металлическим прутом. В итоге он нанес потерпевшему средний ущерб здоровью, – сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

В ведомстве также отметили, что на судебном заседании нападавший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, учтя ряд смягчающих обстоятельств, назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что два тюменца по пути на рыбалку поссорились и решили выяснить отношения с помощью холодного оружия. В дело пошел нож, затем один из них достал топор.

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ИСТОЧНИК KP.RU