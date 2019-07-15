2019-07-15T08:18:29+03:00
Происшествия

Лежали на парковке: два тюменца порубили друг друга топором

Заведены уголовные дела
Вадим Бегун
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Тюменцы поругались и порубили друг друга топором. Фото - pixabay.com.Тюменцы поругались и порубили друг друга топором. Фото - pixabay.com.
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Два тюменца по пути на рыбалку поссорились и решили выяснить отношения с помощью холодного оружия. В дело пошел нож, затем один из них достал топор.

Мужчины вместе с сожительницами отправились на рыбалку в Тюменский район. По дороге компания распивала спиртные напитки. Остановившись у поселка Каскара, они пошли в магазин за алкоголем. Неожиданно между рыбаками и вспыхнул конфликт.

– Один из товарищей вооружился ножом и несколько раз ударил другого в туловище. Оппонент отобрал у него оружие и нанес ответный удар в живот. Затем кто-то достал из багажника авто топор. В процессе потасовки оружие несколько раз переходило из рук в руки. Оба дебошира получили многочисленные рубленые раны, – рассказали в пресс-службе УМВД Тюменской области.

В момент потасовки мимо магазина проезжал участковый, который и оказал мужчинам первую помощь и вызвал скорую. Они в это время лежали в полубессознательном состоянии на парковке.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления. Тюменцам грозит до 10 лет тюрьмы. Оба участника драки заявляют, что не имеют претензий друг к другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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