Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 25 ноября 2021 года: штрафы туристам без ПЦР-тестов

Вернувшихся из-за границы и не сдавших тест на ковид тюменцев оштрафовали на 2,4 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 325 и составило 78 965 человек, 23 человека скончались (всего – 2 738 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона, за минувшие сутки зарегистрировано 325 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 78 965); 205 человек выздоровели (за весь период – 78 965); 78 детей заболели (из общего числа заболевших); 41 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших); 37 606 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 860 560 человек, полный курс прошли 721 573.

Вернувшихся из-за границы и не сдавших тест на ковид тюменцев оштрафовали на 2,4 млн рублей. Сделать это надо на сайте госуслуг в течение четырех дней после прибытия.

За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 434 393 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 267 819 летальных исходов, выздоровели 8 126 376 человек.