Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 ноября 2021 года: заболели 325 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 24 ноября увеличилось на 325 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 24 ноября увеличилось на 325 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 78 965 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 682 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 434 393 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 267 819 летальных исходов, выздоровели 8 126 376 человек.