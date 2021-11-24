Вернувшихся из заграницы и не сдавших тест на ковид тюменцев оштрафовали на 2,4 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Вернувшихся из-за границы и не сдавших тест на ковид тюменцев оштрафовали на 2,4 млн рублей. Сделать это надо на сайте госуслуг в течение четырех дней после прибытия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за границы прибыло более 108 тысяч человек, у 728 нашли «корону».

– Обращаем особое внимание граждан, возвращающихся с отдыха за рубежом вместе с детьми, что требование о прохождении тестирования на COVID-19 и внесение результатов исследования на сайт госуслуг относится не только к взрослым, но и к детям вне зависимости от возраста. Данные о тестировании ребенка подгружает один из родителей, – отметили в ведомстве.

Сотрудники управления сообщили, что вакцинированные или переболевшие жители региона часто забывают передавать сведения о вакцинации и перенесенном заболевании на портал госуслуг.