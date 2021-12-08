Тюменскому чиновнику, которого обвиняют в хищениях из бюджета, помогала мама. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сегодня в Тюмени арестовали начальника департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова. Его обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета. Оказалось, что в темных делах мужчине помогала его мать.

– Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ольги Фроловой. Ей предъявлено обвинение по той же статье, что и сыну, – мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным следствия, Фролова является сотрудником ООО «Сибирьдорстрой». Вместе с сыном и директором коммерческой организации они похитили бюджетные средства в размере около 5 миллионов рублей.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста по 5 февраля 2022 года. Сам же чиновник просидит в следственном изоляторе до 2 февраля. Ему придется отмечать Новый год в СИЗО.

На сегодня известно, что сотрудники следственного комитета провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жалоба жителей поселка Демьянка Уватского района Тюменской области на баснословные суммы в платежках за коммунальные услуги, всё еще резонирует последствиями после прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 30 июня 2021 года. Стало известно, что из районной администрации уволился заместитель главы, ответственный за ЖКХ.