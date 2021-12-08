В Тюмени задержан высокопоставленный чиновник мэрии за хищения из бюджета

В Тюмени задержан высокопоставленный чиновник мэрии за хищение из бюджета. Фото - glava.tyumen-city.ru.

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело о хищении порядка пяти миллионов рублей из бюджета. В мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, подозревают директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова и его родственницу, консультанта ведомства, а также директора коммерческой организации. Двум фигурантам дела уже предъявили обвинение в совершении двух эпизодов преступления.

Следователи предполагают, что Фролов в феврале 2020 года и в феврале 2021 года, сговорившись с вышеупомянутыми людьми, похитил миллионы рублей, которые были выделены на содержание и уборку автомобильных дорог Тюмени. Его задержали в результате оперативной разработки местных фээсбэшников совместно с коллегами из СК.

– Специалисты ведомства провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Как стало известно, Игорь Фролов признал свою вину и готов возместить причиненный ущерб. В настоящее время сотрудники регионального СК устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. Возможно, это не единственные эпизоды хищения средств из бюджета.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что два гендиректора и юрист из Тюмени осуждены за хищение из бюджета более 50 млн рублей. Они создали схему фиктивных договоров лизинга оборудования с использованием подставных фирм.

По региональному законодательству субъектам среднего бизнеса возмещаются первый взнос при покупке оборудования в лизинг. И мошенники стали предоставлять поддельные документы в региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

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