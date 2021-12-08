Чиновник из тюменской мэрии из-за взяток отметит Новый год-2022 в СИЗО. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова. Высокопоставленный чиновник отметит Новый год-2022 в СИЗО – там он будет находиться как минимум до 2 февраля.

Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

– Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Он с сотрудником департамента, своей родственницей и директором коммерческой организации похитил около пяти миллионов бюджетных денег. Ранее их выделили в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в Тюмени, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

На сегодня известно, что сотрудники Следственного комитета провели обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жалоба жителей поселка Демьянка Уватского района Тюменской области на баснословные суммы в платежках за коммунальные услуги, все еще резонирует последствиями после прямой линии с Владимиром Путиным, состоявшейся 30 июня 2021 года. Стало известно, что из районной администрации уволился заместитель главы, ответственный за ЖКХ.

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