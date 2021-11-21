Самолет, следовавший из Сочи в Тюмень, сменил траекторию движения из-за поломки оборудования

Сигнал бедствия самолет не объявлял Фото: Мария Толстихина

Самолет авиакомпании «Ютэйр», выполняющий вылет по маршруту Сочи – Тюмень, в субботу днем предположительно из-за неисправности оборудования был вынужден запросить выход из воздушного слоя, тем самым изменив траекторию движения и создав условия для аварийной ситуации.

Неопределенность во время полета произошла на удалении 114 км от аэродрома Уфы. В Международном аэропорте Уфы сообщили, что не обладают информацией о посадке самолета на их территории, однако дополнили, что если она и была, то в город пассажиры явно не выходили.

- Никакой информацией мы не обладаем. Вполне возможно, что работа оборудования стабилизировалась и посадка не потребовалась, - прокомментировали в аэропорте Уфы.

Самолет B-738 вылетел из Сочи в 10:32 по московскому времени 20 ноября 2021 года, выполняя рейс UTA514 авиакомпании «ЮТэйр». Согласно табло международного аэропорта «Сочи», приземлился он в тот же день в 15:42 по местному времени в аэропорте «Рощино».

- На удалении 114 км от аэродрома Уфа район ПДЗ ТИЛМУ ЭП 370 ЭВС запросил выход из слоя РВСМ по причине неисправности оборудования (не работает стабилизация высоты) следует на аэродром назначения. Сигнал бедствия, срочности не объявлял, - говорится в сообщении.

Нередко во время выполнения аваирейсов случаются непредвиденные обстоятельства. Так, к примеру, в Тюмени самолет, следовавший до турецкой Антальи, задержался на девять часов! Положение пассажиров осложнило и то, что рейс был ночным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аэропорту Тюмени помогли девочке, которой стало плохо в самолете

Медики доставили юную пассажирку в больницу (подробнее)