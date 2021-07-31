В аэропорту Тюмени помогли девочке, которой стало плохо в самолете. Фото - «Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino» в ВК.

В аэропорту Тюмени помогли девочке, которой стало плохо в самолете, выполняющем рейс № 2943 по маршруту Симферополь – Тюмень. Информация о необходимости оказания медицинской помощи поступила от командира воздушного судна около шести часов утра.

– По прибытии борта А-320 авиакомпании «Аэрофлот» в 06.30 в аэропорту Рощино девочке оказали первую медицинскую помощь, после этого ее доставили в больницу, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Кстати, это не единственный инцидент, который произошел сегодня. Также рано утром от экипажа воздушного судна, следующего рейсом № 577 Санкт-Петербург – Тюмень авиакомпании «Смартавиа», поступила информация о возможном столкновении с птицами в полёте. В местном аэропорту осмотрели А-320, однако следов столкновения с птицами и повреждений не обнаружили. В 07.42 борт улетел следующим рейсом по расписанию.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что врачи из тюменского «Медицинского города» помогли юной пассажирке во время полёта. Девушке внезапно стало плохо, когда самолет уже находился в воздухе: она побелела, ее стало тошнить, сильно заболел живот и началось головокружение. Полет уже собирались прервать и экстренно вернуться в аэропорт, но стюардессы решили поинтересоваться, нет ли на борту медиков.

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