2019-11-14T12:14:57+03:00
Происшествия

«Он лежал на полу в проходе»: врач спас жизнь пассажиру самолёта «Тюмень – Москва»

Члены экипажа хотели запросить экстренную посадку, но Дмитрий Хомутинин рекомендовал продолжить полёт [аудио]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Он лежал на полу в проходе»: врач спас жизнь пассажиру самолёта «Тюмень – Москва». Фото: департамент здравоохранения Тюменской области«Он лежал на полу в проходе»: врач спас жизнь пассажиру самолёта «Тюмень – Москва». Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Для тюменского врача, заведующего отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца ОКБ №1 Дмитрия Хомутинина утро 14 ноября запомнится надолго. Пассажиру самолёта, который летел из Тюмени в Москву, вдруг стало плохо. Благо, на борту оказался врач и его коллеги, которые и помогли парню прийти в себя.

- Пока я шёл со своего места к пострадавшему, семь человек оказывали ему разную помощь, - рассказал врач после приземления. – С двоими из них мне уже приходилось приводить в сознание пассажира год назад. Увидели меня - обрадовались. Молодой человек лежал на полу в проходе: в сознании, но крайне бледный и холодный. Давление - 60/0 мм рт.ст.. Помог нашатырь, а потом и сладкий горячий чай. Я вернулся на свой ряд, но уже не спал. Через 10 минут бортпроводница сказала, что без меня не обойтись.

Фото из самолёта. Фото: Инстаграм Дмитрия Хомутинина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото из самолёта. Фото: Инстаграм Дмитрия ХомутининаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Обойтись без врача в такой ситуации было действительно сложно. Дмитрий выполнил катетеризацию периферической вены, инфузию раствора и ввёл пациенту глюкозу. Увидев, что врач активно оказывает помощь пациенту, члены экипажа спросили о необходимости вынужденной посадки, но Дмитрий рекомендовал продолжить полет. До момента приземления он контролировал состояние молодого человека и продолжал вводить ему необходимые лекарства.

Врач спас пассажира рейса Тюмень - Москва

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Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правде – Тюмень» жена Дмитрия, Марина Климович, если людям плохо, супруг сразу же бежит на помощь.

- Останавливается на помощь при ДТП. Как-то в кафе женщина упала, он тут же побежал. Про самолёты вообще молчу. Очень много случаев было, про которые почти никто не знает, - рассказывает Марина.

Профессия врача для Дмитрия - это его призвание. Фото: Инстаграм Дмитрия Хомутинина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Профессия врача для Дмитрия - это его призвание. Фото: Инстаграм Дмитрия ХомутининаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После того, как самолёт приземлился, на борт поднялись сотрудники реанимационной бригады скорой помощи и медицины катастроф. Уже в Москве, Дмитрий выложил сториз в своём Инстаграме с момента ЧП. Он написал, что оказывать помощь на борту для него становится обычным делом.

- Парню помогли общими усилиями. Ну, и приземлились в Москве, а не в Казани. Сдал в руки профессионалов, - пишет Дмитрий.

Дмитрий не в первый раз спасает людей. Фото: Инстаграм Дмитрия Хомутинина

Дмитрий не в первый раз спасает людей. Фото: Инстаграм Дмитрия Хомутинина

Сейчас врач с чувством выполненного долга поехал на конференцию по минимально инвазивной кардиохирургии и хирургической аритмологии. Ведь быть врачом – это его призвание!

ИСТОЧНИК KP.RU

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