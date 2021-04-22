«Такие врачи лечат одним светлым взглядом». Тюменские онкологи помогли юной пассажирке на борту самолета

Тюменские онкологи спасли юную пассажирку на борту самолета. Фото - Юлия Деминова, пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город».

Врачи из тюменского «Медицинского города» помогли юной пассажирке во время полёта. Девушке внезапно стало плохо, когда самолет уже находился в воздухе: она побелела, ее стало тошнить, сильно заболел живот и началось головокружение. Полет уже собирались прервать и экстренно вернуться в аэропорт, но стюардессы решили поинтересоваться, нет ли на борту медиков.

На помощь пришли заведующий онкологическим отделением № 1 «Медицинского города» Олег Царёв и хирург хирургического отделения № 1 Елена Ральченко. Выяснилось, что юная Дарья вместе со своей мамой летела домой из Минска. Видимых причин для ухудшения самочувствия у девушки не было – летать она не боится, да и полеты всегда переносила легко. Поэтому мама ее перепугалась не на шутку. Тюменские врачи тут же осмотрели девушку и оказали ей первую медицинскую помощь. Состояние Дарьи удалось стабилизировать, поэтому и экстренная посадка не понадобилась.

– Я испытала сильнейший шок, колени сильно тряслись, невыносимо сложно видеть, как твой ребёнок слабеет на глазах. И непонятна была причина её сильных болей в животе. Немного успокоиться удалось только после того, как я поняла, что Олег Николаевич и Елена Сергеевна высококлассные специалисты. Слаженно осмотрели дочку, исключили серьёзные подозрения, и мы в итоге долетели, – передает слова мамы Натальи пресс-служба медучреждения.

По ее словам, онкологи следили за состоянием дочки на протяжении всего полета и их забота и обеспокоенность буквально витали в воздухе.

– Олег Николаевич подходил к нам чуть ли не каждую минуту, проверял состояние, подбадривал, шутил. Такие врачи, как он, наверняка могут лечить одним своим светлым взглядом. Невозможно выразить словами нашу благодарность ему и Елене Сергеевне. Перелёт был ночным, наверняка забота о дочери далась врачам нелегко. На таких отзывчивых врачах и держится мир, – отметила женщина.

По прибытии они обратились за медицинской помощью в больницу, у Дарьи, предположительно, был приступ панкреатита.

– В случившемся не было ничего особенного, на моем месте мог оказаться любой медработник. Наша профессия подразумевает, что в любое время и в любом месте мы должны оказать медицинскую помощь каждому, кому она требуется, независимо от того, где мы находимся. А будет эта медицинская помощь оказана нами или нет – это уже вопрос этики, воспитания и отношение к жизни каждого медика, – заявил ангел-хранитель Дарьи Олег Царёв.

Хирург «Медицинского города» Елена Ральченко, в свою очередь, отметила, что была уверена: состояние Дарьи в полете не ухудшится. Сама она имеет большой клинический опыт и владеет глубокими знаниями в диагностике патологий органов брюшной полости.

– Операцию мы, конечно, на борту не стали бы проводить, но определить, есть ли в ней острая и неотложная необходимость, смогли, – резюмировал Царёв.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что врач областной клинической больницы № 1 Александр Сафонов спас жизнь пассажиру самолета, летевшему рейсом Тюмень – Санкт-Петербург. Парню стало плохо, он потерял сознание. Несмотря на ранний перелет и подготовку к предстоящей учебе в Санкт-Петербурге, врач анестезиолог-реаниматолог ОКБ № 1 вовремя смог заметить, что рядом сидящий человек начал резко бледнеть. Он молниеносно оценил ситуацию и оказал необходимую помощь.

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