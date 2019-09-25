2019-09-25T14:10:50+03:00
Здоровье

Начался тремор: тюменский врач спас пассажира самолета, летевшего в Санкт-Петербург

Молодой человек потерял сознание
Вадим Бегун
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Тюменский врач спас пассажира самолета. Фото - ОКБ№1 Тюмени.Тюменский врач спас пассажира самолета. Фото - ОКБ№1 Тюмени.
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Врач Областной клинической больницы №1 Александр Сафонов спас жизнь пассажиру самолета, летевшего рейсом «Тюмень – Санкт-Петербург». Парню стало плохо, он потерял сознание.

Несмотря на ранний перелет и подготовку к предстоящей учебе в Санкт-Петербурге, врач анестезиолог-реаниматолог ОКБ № 1 вовремя смог заметить, что рядом сидящий человек начал резко бледнеть. Он молниеносно оценил ситуацию и начал оказывать необходимую помощь.

– У пассажира начался тремор, пришлось воспользоваться необходимыми препаратами из аптечки для стабилизации состояния. Экипаж также не растерялся и помогал во всех действиях врачу. Далее на протяжении полета Сафонов наблюдал за состоянием молодого человека, задавал ему вопросы, чтобы контролировать, что он находится в сознании, – рассказали в пресс-службе больницы.

В медицинском учреждении сообщили, что эта история закончилась благополучно. Благодаря умелым действиям тюменского врача, самолету не пришлось менять курс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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