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Общество7 октября 2021 9:00

В Тюмени на 9 часов задерживается рейс до турецкой Антальи

Самолет должен был улететь еще в два часа ночи
Сергей Швецов
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В Тюмени на 9 часов задерживается рейс до турецкой Антальи.

В Тюмени на 9 часов задерживается рейс до турецкой Антальи.

В Тюмени на 9 часов задерживается рейс до турецкой Антальи. Самолет должен был улететь еще в два часа ночи.

Информация о задержке рейса размещено на онлайн-табло местно аэропорта Рощино. Из информации также стало ясно, что чартерный рейс обслуживает авиакомпания Royal Flight.

Фото - tjm.aero.

Фото - tjm.aero.

Обновлено

Расчетное время вылета из тюменской воздушной гавани рейса, который задерживается на 9 часов, – 11.30 по местному времени. Сейчас производится регистрация на рейс.