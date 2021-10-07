В Тюмени на 9 часов задерживается рейс до турецкой Антальи.
В Тюмени на 9 часов задерживается рейс до турецкой Антальи. Самолет должен был улететь еще в два часа ночи.
Информация о задержке рейса размещено на онлайн-табло местно аэропорта Рощино. Из информации также стало ясно, что чартерный рейс обслуживает авиакомпания Royal Flight.
Фото - tjm.aero.
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Расчетное время вылета из тюменской воздушной гавани рейса, который задерживается на 9 часов, – 11.30 по местному времени. Сейчас производится регистрация на рейс.