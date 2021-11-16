Локдаун помог. В Тюменской области темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились в четыре раза

В Тюменской области темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились в четыре раза. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области темпы роста заболеваемости коронавирусом снизились в четыре раза после локдауна. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на очередном онлайн-заседании регионального оперативного штаба.

– На 44-й неделе, с 1 по 7 ноября, темп прироста заболеваемости составил три процента, на 45-й неделе, с 8 по 14 ноября – 0,7 процента. По данным на 15 ноября, суточный показатель заболеваемости составляет 22,5 на сто тысяч населения, – рассказала главный санитарный врач области.

Также стало известно, что охват населения региона тестированием на COVID-19 за последние семь дней составил 504 на 100 тысяч населения. По этому показателю Тюменская область занимает шестое место среди регионов России.

По итогам 45-й недели на 37% снизилась и заболеваемость среди детей. Это произошло в результате продления школьных каникул и введения дистанционного обучения.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 15 ноября увеличилось на 347 человек, умерли 9. Всего с начала пандемии ковид подхватили 75 963 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 347 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 75 963), 129 человек выздоровели (за весь период – 59 988), 48 детей заболели (из общего числа заболевших), 43 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 947 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 800 846 человек, полный курс прошли 685 576.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что теперь ключ ко многим дверям – QR-код, который жители Тюменской области могут приобрести после вакцинации от коронавирусной инфекции. При входе в здание его необходимо предъявить сотруднику заведения для сканирования, а также показать документ, подтверждающий личность. Рассказываем, где QR-код совершенно необходим, а куда можно пройти и без него.

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Для профилактики когнитивных и психических последствий коронавируса рекомендуют выполнять все предписания лечащего доктора, принимать витамины и смотреть в будущее с оптимизмом. А чтобы беспокойство не стало патологическим и не привело к психическим недугам, надо чаще отдыхать, выезжать на природу, менять обстановку и концентрироваться на приятных эмоциях и событиях, а не листать с утра до вечера новостные ленты и социальные сети, изучая новости о коронавирусе.