Больше отдыхать и гулять: тюменский психотерапевт рассказала, как ковид влияет на психику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус поражает не только органы и системы человеческого организма, но и влияет на психологическое здоровье. Многие после болезни замечают, что стали тревожными, жалуются на плохое настроение и апатию. По словам психотерапевта Тюменского научного кардиологического центра Татьяны Николаенко, если такое состояние длится долго и только усугубляется, необходима помощь специалиста. Сначала нужно обратиться к терапевту, а он, оценив состояние пациента, направит его к узким специалистам. Еще одно последствие вируса, влияющее на поведение и психологическое состояние человека (нейроковид), – поражение нервной системы.

Проявляется это ухудшением памяти, внимания, кстати, знакомые симптомы ковида – потеря обоняния и вкуса – тоже относятся к неврологическим проблемам. К счастью, проблемы с памятью обратимы. Но мозгу придется помочь тренировками: учить стихи, разгадывать сканворды, считать в уме.

– Важно, чтобы человек не подвергался дополнительным стрессам, делал зарядку, гулял, полноценно питался, можно заняться рукоделием, это поможет развитию мелкой моторики, что способствует восстановлению когнитивных функций, – советует Татьяна Андреевна.

Для профилактики когнитивных и психических последствий коронавируса специалист рекомендует выполнять все предписания лечащего доктора, принимать витамины и смотреть в будущее с оптимизмом. А чтобы беспокойство не стало патологическим и не привело к психическим недугам, специалист рекомендует чаще отдыхать, выезжать на природу, менять обстановку и концентрироваться на приятных эмоциях и событиях, а не листать с утра до вечера новостные ленты и социальные сети, изучая новости о коронавирусе.