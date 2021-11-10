Тюменские фитнес-центры используют удобную систему сканирования QR-кодов

"Мы пока в шоке и не до конца понимаем, что ждет дальше сферу фитнеса"... Фото: Алена Мартынова Фото: Алена МАРТЫНОВА

С 8 ноября в Тюмени и Тюменской области ввели систему QR-кодов, согласно которой попасть на некоторые предприятия можно только при наличии документа, подтверждающего защищенность от коронавирусной инфекции. К таким предприятиям относятся организации культуры и спорта, концертные залы, фитнес-центры и спортклубы. Специалисты фитнес-индустрии упростили систему входа, благодаря чему тюменцам, желающим заняться спортом, достаточно показать QR-код один раз и в будущем уже беспрепятственно посещать зал.

– Для того, чтобы посещать тренировочный зал, вам необходимо завести клубную карту на свое имя. Далее при помощи сканера мы считываем ваш QR-код и фиксируем его срок действия, который далее привязываем к клубной карте. Получается, карта клиента действительна до того момента, пока не закончится действие QR-кода, иными словами – действие вакцины, – объяснили «Комсомольской правде» – Тюмень» в одном из тюменских фитнес-центров.

Привязав QR-код к карте, дело остаётся за малым: магнитную пластиковую карту необходимо приложить к пропускной системе в виде турникетов. Устройство безопасности считает ее, и вам будет разрешен вход в спортзал. В случае истечения срока действия QR-кода турникет будет закрыт.

– Мы пока в шоке и не до конца понимаем, что ждет дальше сферу фитнеса, ведь сейчас она серьезно просела. У многих тренеров начался экономический кризис в связи с тем, что спортивные центры попросту пустуют: людей в зале сократилось втрое. Конечно, мы понимаем, что это напрямую связано с вопросом наличия прививки от COVID-19. Надеемся, упрощенная система входа поможет повысить посещаемость фитнес-центров. Это очень удобно – показал код один раз, и больше не нужно, – прокомментировала тюменский фитнес-инструктор Анастасия Кандрушина.

КСТАТИ

Ранее Ассоциация фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась к властям с просьбой заменить систему QR-кодов в регионах России на альтернативные варианты ограничительных мер по коронавирусу. По данным организации, в результате действия системы QR-кодов регионы могут потерять от 25 миллионов до 200 миллионов рублей в зависимости от объема рынка фитнес-индустрии.

Альтернативой доступа по QR-кодам, по мнению региональных операторов фитнес-индустрии, может стать максимально возможная вакцинация граждан, в том числе 80 – 100-процентная вакцинация сотрудников, организация пунктов вакцинации на территории клубов, установка ограничений по загрузке, сокращение длительности программ, скидки и бонусы для привившихся посетителей.

В противном случае с принятием антиковидных постановлений фитнес-клубы теряют 80 – 90% трафика и выручки. После снятия запретов трафик восстанавливается до 30%, чего, конечно, недостаточно для ведения рентабельного бизнеса. В АОФИ считают, что такая ограничительная мера усугубляет уже существующую проблему в фитнес-центрах, не успевших выйти на докризисные показатели и сформировать финансовую подушку безопасности.

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