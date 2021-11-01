«Чтобы дружить, нужно знать, что интересного есть в человеке»: тюменским школьникам рассказали о культуре родной страны и ее народностях

Ребята узнали много нового и интересного о своей стране Фото: Наталья Сыбачина "Вконтакте" Фото: соцсети

Близится очень важный исторический праздник – День народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этот день в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. В преддверии праздника в рамках квиза «PROEдинство» тюменским школьникам рассказали, как развивалась Россия и какие народы ее населяли.

Мероприятие прошло в непривычном для детей формате – дистанционном, в связи с обострением коронавирусной инфекции. Однако это не помешало ребятам проявить инициативу и поучаствовать в занимательном квизе. Своими результатами школьники и их наставники поделились в социальных сетях.

– Поскольку дети на каникулах, мероприятие проводится дистанционно. Естественно, такой важный праздник нашей страны мы не могли оставить без внимания, потому, пусть и дистанционно, устроили для детей этот квиз. Ребятам важно понимать, в чем суть этого праздника, к какому единству мы призываем и с какими народами это единство должно произойти. У нас многонациональное государство, ребята должны понимать, что все мы – одна большая семья, которая должна жить дружно. Это важно и для того, чтобы у детей было понимание, чем отличаются народности, а в чем они едины. Ведь, чтобы дружить, нужно знать, что интересного есть в человеке, так и здесь – чтобы понять представителя другой народности, нужно с ним познакомиться поближе. Это определенно важно – знать о своих соседях и поддерживать с ними дружественные отношения, – прокомментировала специалист детско-юношеского центра «Авангард» Наталья Ниязова.

Один блок вопросов был посвящен российскому кинематографу Фото: Точка роста "Вконтакте" Фото: соцсети

Квиз «PROЕдинство» проводится в рамках всероссийской акции, посвящённой Дню народного единства. Краеведческий квиз позволяет приучить ребят к культурному досугу, повысить их интеллектуальный уровень и познакомить поближе с историей родной страны. Какую часть суши занимает Россия, сколько у нее стран-соседей, как называлось первое государство на её территории – на эти и другие вопросы об истории своей страны отвечали ребята.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученики двух тюменских школ отметили День народного единства долмой и чак-чаком

Праздничные мероприятия состоялись в минувшую пятницу (подробнее)

В День народного единства 4 ноября 2021 года в Тюмени запретят продавать алкоголь

Нарушителям закона грозит крупный штраф (подробнее)