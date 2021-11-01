Ученики двух тюменских школ отметили День народного единства долмой и чак-чаком. Фото: предоставлено организаторами

Тематическая пятница «Школа объединяет», посвященная Дню народного единства, прошла в школе № 94. Юные тюменцы спели песни, исполнили танцы и прочли стихи в рамках фестиваля-конкурса «Созвездие». Холл школы украсили флагами разных стран мира и регионов, а на карте подписали, сколько представителей той или иной национальности учится в школе.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Светланы Давлетшиной, в школе учатся русские, армяне, татары, башкиры, удмурты, украинцы и представители других национальностей.

– На фестивале дети как раз показывали номера, посвященные своей народности. Это и танцы, и стихи на разных языках. И конечно, многие выступали в национальных костюмах, – цитирует Светлану издание «Тюменская область сегодня».

Похожие мероприятия прошли в школе № 92. Рекреации оформили выставкой народов мира, свою экспозицию подготовил Центр татарской культуры. На гастрономический фестиваль дети приносили национальные блюда – от долмы до чак-чака, которыми угостили учителей и друг друга.

В квесте «Россия от края до края» ребята проверили свои знания о народах, проживающих в России и в Тюменской области, исполнили танцевальный флешмоб под песню «Широка страна моя родная», сыграли в народные игры и прочитали стихотворение «Я узнал, что у меня есть огромная семья» на своих родных языках.