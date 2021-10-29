В День народного единства 4 ноября 2021 года в Тюмени запретят продавать алкоголь

В День народного Единства 4 ноября 2021 в Тюмени запретят продавать алкоголь Фото: pixabay.com

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября 2021 года в Тюменской области запретят розничную продажу алкоголя. Об этом рассказали в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени, ссылаясь на постановление правительства региона от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».

Если уполномоченные органы выявят, что алкоголь все-таки продают в обход законодательства, нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, конфискация алкоголя, на юридических лиц будет наложен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, плюс конфискация алкоголя.

Напомним, День народного единства 4 ноября – праздник, связанный со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни. Здесь мы рассказываем, что празднуем в этот день и откуда пошла история этого праздника.