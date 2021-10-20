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Общество20 октября 2021 15:31

Как будет работать общественный транспорт в Тюмени в День народного единства

Рассказываем, как будут курсировать автобусы в Тюмени с 4 по 7 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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Как будет работать общественный транспорт в Тюмени в День народного единства.

Как будет работать общественный транспорт в Тюмени в День народного единства.

Фото: Тюмень - наш дом

В период праздничных дней с 4 по 7 ноября 2021 года включительно, когда вся Россия отмечает День народного единства, городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресного дня. Такое решение принято в целях обеспечения транспортного обслуживания населения.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт».