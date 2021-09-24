В Тюмени охранник набросился с кулаками на школьников и душил девушку

Неприятное происшествие случилось в Тюмени у школы № 92, которая располагается на улице Николая Гондатти, 13. Здесь пожилой мужчина в форме частного охранного предприятия набросился на школьников с криками: «Чтоб я больше здесь вас не видел!». Пока не известно, учащиеся этой ли самой школы попали под горячую руку пенсионера, но, скорее всего, это была не последняя их встреча.

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как пожилой мужчина сначала набрасывается на парня, схватив того за горло, но отпустив спустя несколько секунд. Второй его «жертвой» стала девушка, ей досталось куда больше. Пенсионер также положил руки ей на горло и начал сдавливать, после чего школьница, споткнувшись о забор, не удержалась и упала на спину вместе с охранником. Он придавил пострадавшую своим весом. К счастью, его удалось оттащить и инцидент у образовательного учреждения не закончился трагедией.

– По факту размещенной видеозаписи проводится проверка. В рамках ее будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка произошедшего, – коротко прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления МВД.

По слухам, такое поведение мужчины объясняется тем, что парни и девушки курили на территории учебного заведения и вообще вызывающе себя вели.

Горожане эмоционально отреагировали на случившееся, но в основном не защищая ни одну из сторон. «Сейчас такие подростки, мама дорогая! На каждом шагу! Так что не удивлена. Вывели охранника. А выложили в Сеть только то, что посчитали нужным. Детей трогать нельзя, они об этом знают. Вот поэтому так себя ведут. Охранник, конечно, тоже не прав. Не надо было так реагировать. Да уж, ситуация…»; «Девку в тюрьму для подростков, охраннику медаль. Полицейские, которые будут смотреть записи видеонаблюдения, должны привлечь всех курящих подростков за курение в неположенном месте и поставить на учёт. А тех, кто пинал деда сверху, когда он скручивал эту бандитку, тоже рядом с ней в каталажку»; «Охранник не прав, это 100%. Перешёл грань, но я полагаю, что перешёл он её не с пустого места. Школьники, кроме того что нарушали правила учебного заведения, скорее всего, ещё общались с мужиком на повышенных тонах при помощи мата. Итог: охранник должен быть наказан, к сожалению, школьники тоже – труд на благо школы, штраф за курение в неположенном месте, а если родители у них адекватные, то и хорошего ремня им», – такие комментарии появились под постом с видеозаписью.

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Следователи тоже взялись за дело, организовав доследственную проверку. По данным ведомства, во дворе учебного заведения произошел конфликт с участием подростков и охранника школы. Сотрудник частного охранного предприятия схватил за горло школьницу и повалил ее на землю.

– Специалисты тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы. При установлении нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже инцидент прокомментировали в Комитете по связям с общественностью и СМИ. В ведомстве сообщили, что ведется служебное расследование на предмет превышения должностных полномочий сотрудником охранного предприятия. Видео с камер наблюдения изучается, взяты объяснительные с должностных лиц.

– Ряд фактов уже являются доказательством того, что между подростками возникла конфликтная ситуация, которая могла перерасти в драку с негативными последствиями для их жизни и здоровья. Сотрудник охранного предприятия школы вмешался, чтобы пресечь конфликт, – отметили там.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что после трагедии в Перми в городах России усилили меры безопасности на КПП при входе в образовательные учреждения. Именно поэтому вчера утром, 23 сентября, на «проходной» в тюменском колледже охранники задержали подозрительного молодого человека. У него в руках находился странный предмет, похожий на оружие. Такая информация просочилась в студенческие группы и чаты.

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