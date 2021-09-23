В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и охолощенные небоевые патроны Фото: Татьяна Коркина

Муляж гранаты и охолощенные небоевые патроны нашли в общежитии тюменского вуза. «Боевой» набор обнаружил охранник, который и вызвал сотрудников Росгвардии. По данным пресс-службы ведомства, взрывоопасных веществ и взрывчаток на месте не было, однако и муляж гранаты, и патроны передали следователям для дальнейшего разбирательства.

На месте ЧП работала группа разминирования ОМОН. Они оцепили территорию, обследовали подозрительную находку и установили, что боеприпасы не представляют угрозы для окружающих.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что студент Многопрофильного колледжа ТИУ заявился в учебное заведение с чехлом для оружия.