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Происшествия23 сентября 2021 19:13

В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и охолощенные небоевые патроны

Боеприпасы не представляют опасности для окружающих
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и охолощенные небоевые патроны

В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и охолощенные небоевые патроны

Фото: Татьяна Коркина

Муляж гранаты и охолощенные небоевые патроны нашли в общежитии тюменского вуза. «Боевой» набор обнаружил охранник, который и вызвал сотрудников Росгвардии. По данным пресс-службы ведомства, взрывоопасных веществ и взрывчаток на месте не было, однако и муляж гранаты, и патроны передали следователям для дальнейшего разбирательства.

На месте ЧП работала группа разминирования ОМОН. Они оцепили территорию, обследовали подозрительную находку и установили, что боеприпасы не представляют угрозы для окружающих.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что студент Многопрофильного колледжа ТИУ заявился в учебное заведение с чехлом для оружия.