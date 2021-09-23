В Тюмени студент заявился в колледж с чехлом для оружия Фото: Google. Карты.

После трагедии в Перми в городах России усилили меры безопасности на КПП при входе в образовательные учреждения. Именно поэтому сегодня утром, 23 сентября, на «проходной» в тюменском колледже охранники задержали подозрительного молодого человека. У него в руках находился странный предмет, похожий на оружие. Такая информация просочилась в студенческие группы и чаты.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольская правда» – Тюмень» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, инцидент произошел утром.

– В 11 часов 10 минут в полицию поступило сообщение о том, что в здание многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета зашел молодой человек с чехлом для оружия. Сотрудником охраны учебного заведения чехол с содержимым был изъят, а молодой человек задержан. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 19-летний студент договорился с однокурсником о ремонте страйкбольного оружия, которое и принес в чехле. В подробностях ЧП предстоит разбираться полицейским.

Колледж работает, никакой паники у студентов нет.