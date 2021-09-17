«Захотелось подарить хорошее настроение»: россиянка пришла на выборы в Тюмени в костюме аниме-персонажа

Екатерина Махотина занимается созданием костюмов уже несколько лет Фото: Предоставлено "КП"

Выборы-2021 уже стартовали в Тюменской области. Избирательные участки открылись ровно в 8 утра по тюменскому времени. С 17 по 19 сентября они будут принимать посетителей, решивших проявить свою гражданскую позицию. Не исключением стала и 25-летняя тюменка Екатерина Махотина, которая пришла не только проголосовать, но и порадовать земляков ярким авторским костюмом.

Голосовала тюменка строго по правилам: в маске и перчатках

Долгое время девушка увлекается косплеем – хобби, суть которого в том, чтобы перевоплотиться в любимого персонажа из игры или фильма. В первый день выборов, 17 сентября, Катя надела костюм аниме-персонажа, который полностью сотворила сама. Огромные бусы на шее, выразительные голубые линзы, милый беретик и сиреневый парик не могли не оставить окружающих равнодушными.

– В связи с тем что в эти выходные пройдет киберфестиваль, мне очень хотелось выгулять свой костюм. На улице дождик, хочется светиться и дарить хорошее настроение окружающим, – рассказала девушка.

За всё время увлечения искусством перевоплощения Катя создала около семи костюмов, используя лишь собственные силы и фантазию. На данный момент у мастерицы находятся в работе три костюма. Один из новых она надела сегодня, завтра на Tyumen Cyber Fest 2021 девушка планирует надеть другой.

Ей нравится выступать и радовать зрителей Фото: Предоставлено "КП"

– Меня не смущает реакция людей. Если ты косплеер, ты должен не только уметь показывать своего персонажа, но и понимать, что твой образ будет привлекать людей. Это очень приятно, когда ты выходишь на сцену, радуешь людей, выступаешь для них, – дополнила Катя.

Несмотря на отличающийся внешний вид, девушка, как и все, перед входом на избирательный участок продезинфицировала руки, надела маску, а также одноразовые перчатки. Пожалуй, это сделало ее образ еще более загадочным. Голосование проходило за закрытой ширмой.

Катя и дальше планирует развиваться в косплеерском направлении. Ее заветная мечта – стать крафтером, создателем костюмов, атрибутики и бутафорского оружия на заказ. Что ж, талант у девушки явно есть, нам лишь остается пожелать удачи!

Девушка признается, что хотела подарить землякам улыбки и хорошее настроение Фото: Предоставлено "КП"

Напомним, выборы в Госдуму и облдуму стартовали уже сегодня. Голосование продлится до 19 сентября включительно, избирательные участки будут работать три дня подряд с 8.00 до 20.00. Всего в Тюменской области открылось 1 тыс. 70 избирательных участков. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК РФ. Также для избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72.

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