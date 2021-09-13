С визитом к тюменцам нагрянут герои «Звездных войн»

Для зрителей будут работать 4 интерактивные площадки, зона автограф-сессии, косплей-конвента и фуд-корт

Косплееры в костюмах персонажей «Звездных войн» удивят тюменцев в рамках киберфестиваля Tyumen Cyber Fest 2021. Ребята из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга продемонстрируют нестандартные наряды, сделанные своими руками.

– Пандемия не могла не повлиять на косплей-сообщество. Множественные отмены и переносы крупных ивентов по всей стране заметно понижали энтузиазм потенциальных участников создавать что-то новое, готовиться к офлайн-мероприятиям. Поэтому тюменский конвент должен стать глотком свежего воздуха для всех, кто небезразличен к созданию костюмов любимых персонажей, – отметила Анастасия Яскова, главный организатор косплей-конвента.

Помимо героев из космической оперы, на фестивале можно будет встретить аниме-персонажей и даже диснеевских принцесс. Также в мероприятии примут участие персонажи из видеоигр Dota 2, Heroes of the Storm, Skyrim, Resident Evil, StarCraft, Genshin Impact.

Судьи оценят участников по следующим номинациям: «Гран-при», «Лучший пошив», «Лучший крафт», «Лучший костюм из аниме», «Лучший костюм из игры», «Лучший костюм из западного гик-направления», «Лучший командный косплей».

Праздник начнется в 12.00 и будет проходить 18 и 19 сентября на открытой площадке возле Легкоатлетического манежа на ул. Луначарского, 12. Для зрителей будут работать 4 интерактивные площадки, зона автограф-сессии, косплей-конвента и фуд-корт. Общий призовой фонд конвента впервые составит 200 000 рублей!