Как отдать свой голос на выборах-2021 в Тюменской области? Ответы на главные вопросы

Как отдать свой голос на Выборах – 2021 в Тюменской области? Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы в Тюменской области – 2021 начались! Избирательные участки открылись ровно в 8 утра по тюменскому времени и уже (!) приняли первых посетителей. С 17 по 19 сентября 2021 года мы выбираем представителей власти всех уровней, в том числе депутатов Государственной думы, Тюменской областной думы и депутатов представительных органов власти (в некоторых муниципалитетах). А как все-таки голосовать? Вам поможет памятка от «Комсомольской правды» – Тюмень».

Участок по месту регистрации

Как узнать, где находится участок по месту регистрации? Нет ничего проще! Во-первых, зайдите в интернет, потом зайдите на сайт областного избиркома или на портал Центрального избиркома РФ. На том или другом сайте перейдите по ссылкам на «Цифровые сервисы/ Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума/ Найти свой избирательный участок по адресу места жительства».

В поиске вбейте «Тюменская область» и укажите название населенного пункта. Если нужно, «пробейте» улицу и номер и нажмите «искать». Когда поиск покажет вам результат, на экране появится номер участковой избирательной комиссии, её адрес и телефон. Правда, если вы не удосужились пораньше проголосовать по месту фактического пребывания (будь вы на вахте или ещё где-то), то проголосовать уже не получится: заявления принимались до полуночи 13 сентября .

Как отдать голос на избирательном участке?

Помните! Прежде чем отправиться на участок для голосования, возьмите с собой паспорт или какой-нибудь документ, который подтвердит вашу личность. Маски тоже нужны, но их, как и ручки, вам выделят безвозмездно. Но не забывайте про социальную дистанцию в 1,5 метра с другими избирателями и следите за указателями на разметках.

После того как вы пришли на свой участок, покажите паспорт члену участковой комиссии в развернутом виде (не передавайте его, от греха подальше) – там, где ваше Ф.И.О., фотка и страница с пропиской. Когда член комиссии увидит ваше лицо в паспорте, спустите маску, чтобы он мог вас проидентифицировать. Потом распишитесь в списке участников голосования и получите бюллетень. На всякий случай расписывайтесь одноразовой ручкой, которую вам выдадут.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Для тех, кому остались непонятны какие-то вопросы, в областном избиркоме работает горячая линия по номеру 8 (3452) 42-67-72. В крайнем случае звоните в информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии России, вопросы принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20.