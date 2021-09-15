В Тюмени дом, который залило кипятком во время подачи тепла, признали зоной вероятной ЧС. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени дом №3 по улице Орджоникидзе, который залило кипятком во время подачи тепла, признали зоной вероятной ЧС. Об этом стало известно по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюмени.

Подробнее о коммунальной аварии рассказал директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев. По его словам, при запуске системы теплоснабжения в доме прорвало ветхие сети. Если говорить точнее, авария произошла на трубе диаметром 50 миллиметров. Затопило более половины квартир.

– По поручению главы областной столицы оперативная группа департамента безопасности жизнедеятельности выехала на место. На прошедшем заседании комиссии приняли решение об отсутствии возможности дальнейшей эксплуатации этого дома. Всем жильцам предоставили возможность временно переехать в гостиницу. В ней они смогут проживать до двух месяцев, – сообщил заместитель главы Тюмени.

По информации Комитета по связям с общественностью и СМИ местной администрации, дом признали аварийным еще пять лет назад. С 2016 года он находится в региональной адресной программе по переселению из аварийного жилья. Теперь, в связи с необходимостью его скорейшего расселения, начнут соответствующие процедуры. Например, собственникам, чьи квадратный метры являются единственным жилым помещением, компенсируют арендную плату за наём квартир вплоть до расселения дома.

Доступ к дому ограничат. Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, здание огородят по всему периметру и выставят охрану.

В ближайшее время чиновники встретятся с натерпевшимися бед жильцами. Представители ответственных структур и служб ответят на все вопросы горожан относительно дальнейшей судьбы дома и о видах помощи, на которую они могут рассчитывать. Специалисты управы Центрального административного округа помогут пожилым людям и инвалидам, проживавшим в многоквартирном доме, вывезти имущество из пострадавших квартир.

Отметим, в этом 3-этажном доме 1932 года постройки 12 квартир. После поступления сигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу на место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы, представители департаментов безопасности жизнедеятельности и городского хозяйства. В кратчайшие сроки дом был отключен от всех коммунальных ресурсов.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени жительница квартиры дома № 19 на улице Михаила Сперанского пожаловалась в местную Госжилинспекцию на состояние кровли МКД. Дело в том, что женщина обнаружила в подъезде и своем жилище протечки. Инспектор инициировал внеплановую выездную проверку в отношении ООО «УК «СибЭнергоСервис» и зафиксировал следы протечек на потолке в одной из комнат и на кухне заявительницы, а также на перекрытиях технического этажа. При обследовании кровли специалист установил наличие следов вздутия, отслоения от основания и разрывов покрытия.