В Тюмени УК обязали отремонтировать кровлю дома после протечек воды в квартиру. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

В Тюмени жительница квартиры дома № 19 на улице Михаила Сперанского пожаловалась в местную Госжилинспекцию на состояние кровли МКД. Дело в том, что женщина обнаружила в подъезде и своем жилище протечки.

– Инспектор инициировал внеплановую выездную проверку в отношении ООО «УК «СибЭнергоСервис» и зафиксировал следы протечек на потолке в одной из комнат и на кухне заявительницы, а также на перекрытиях технического этажа. При обследовании кровли специалист установил наличие следов вздутия, отслоения от основания и разрывов покрытия, – сообщили в ведомстве.

В итоге управляющую организацию обязали установить причину протечек и обеспечить исправное состояние конструкций кровли. Специалисты ООО согласовали с автором обращения сметную документацию на выполнение работ по ремонту кровли и в установленные сроки устранили все нарушения.