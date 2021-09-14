В Тюмени кипятком затопило квартиры дома на улице Орджоникидзе во время подачи отопления

В Тюмени кипятком затопило квартиры дома по улице Орджоникидзе во время подачи отопления. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени кипятком затопило квартиры дома № 3 на улице Орджоникидзе во время подачи отопления. Коммунальная авария произошла на чердаке.

– Затопило 6 из 12 квартир, расположенных в центральной части дома. Незамедлительно на место происшествия выехали экстренные службы, представители департаментов безопасности жизнедеятельности и городского хозяйства. Подача теплоснабжения была прекращена. Жителям предложено временно переехать в гостиницу «Заречье», – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Принято решение начать работу по обследованию дома и оценке нанесённого жильцам ущерба. Отметим, что эту трехэтажку признали аварийной, дом стоит в плане на расселение на 2022 – 2023 годы.

В ведомстве также сообщили, что сегодня состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени, на котором будут приняты решения, необходимые для обеспечения безопасности жителей пострадавшего дома.