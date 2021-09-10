«Пациентка пыталась убежать пять раз»: российская медсестра рассказала о работе в красной зоне

Девушка признается, сложнее всего - перебарывать усталость... Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Красная зона – место, куда поступают пациенты, переносящие коронавирус особенно тяжело. К сожалению, не всем удается преодолеть этот путь, наполненный страхом и болью… За все время в Тюменской области от ковида умерло более полутора тысяч тюменцев. О том, как тяжело приходится пациентам и медикам, не понаслышке знает медсестра Екатерина Варшавина (имя изменено), которая вот уже больше полугода работает в красной зоне в ОКБ № 1. Каково это, быть там, где кончается спасательный зеленый и начинается мучительный красный, девушка рассказала «Комсомольской правде».

Работать приходится на износ, но, героиня признается, к этому быстро привыкаешь Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

– Как ты решилась пойти работать в красную зону?

– Это уникальный опыт, к тому же отличная возможность заработать на дальнейшее обучение, так как медицинское образование сейчас очень дорогое. Сейчас не то, что бюджетных мест нет, порой и на платной основе трудно попасть, к примеру, в ту же самую ординатуру. Но помимо финансов стоит куда более важная цель – помочь землякам справиться с этим недугом и оказать должную поддержку коллегам-медикам.

– Совпали твои представления о работе с реальностью?

– Основное заблуждение было в представлении о количестве заболевших. Отовсюду слышно, что болеет энное количество человек, но, когда ты приходишь на рабочее место, понимаешь, что больных куда больше. Еще одно несовпадение – возраст болеющих. Пока я не пошла работать в красную зону, в обществе витало мнение, что болеют в основном молодые люди до 35 лет. Но на самом же деле большинство прибывающих к нам в стационар – люди в возрасте 40+.

– Что тебя пугало на начальных порах?

– Я знала, что врачи, работающие в красной зоне, очень ответственно подходят к лечению. Они выписывают множество назначений, которые должны выполнять медсестры. При этом ежедневно идет большой сбор крови. Колоссальная нагрузка ложится на плечи медсестер, поначалу такой объем работы пугал. Но, поработав какое-то время, удалось привыкнуть и влиться в ритм.

Врачи выписывают огромное количество назначений Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

– Разве эта нагрузка не распределяется на сотрудников равномерно?

– Дело в том, что в больницах огромная нехватка медперсонала. Работы настолько много, что попросту не хватает рук для ее выполнения. Особенно напряженно дела обстоят в реанимациях, там врачи и медсестры работают круглосуточно. В реанимации лежат пациенты, находящиеся на грани жизни и смерти, им больше остальных не хватает кислорода, осложняют ситуацию и хронические заболевания. Медики вытаскивают их из этого состояния всеми силами, работают не покладая рук.

– У медиков есть время на отдых? Сколько длится рабочая смена?

– В среднем смена длится 12 часов. Бывает и так, что общего перерыва нет: ты идешь отдохнуть тогда, когда у тебя есть на это время. Но бывает, что этой возможности нет. В основном удается выделить час на обед. Если ты не успеваешь сделать свою работу, приходится отказываться и от него.

– Перед тем как уйти на обед, нужно переодеться и пройти дезинфекцию?

– Да, весь медперсонал обязан ходить в защитных костюмах. Его надевают в специальной зоне. Он состоит из шапки, сплошного одеяния, которое закрывает руки и ноги. На ноги надеваются бахилы примерно до колена, а на руки две пары перчаток. Также есть щиток, очки и медицинская маска. Если ты захотел отлучиться в туалет или на обед, нужно снять костюм в специальной комнате, а после пройти полную обработку дезинфектором. Выходить без должной обработки категорически запрещается, даже если ненадолго. По возвращении обратно в красную зону тебе выдается уже новый костюм.

– Тяжело всю смену находиться в такой экипировке?

– Да, очень. Почти все 12 часов твое тело закрыто и не дышит. Особенно сложно было летом, когда стояла жара. Создается настоящий парниковый эффект. У многих медиков из-за этого появляются различные высыпания. Но сейчас, когда стало прохладнее, уже намного легче носить костюм.

– Что входит в обязанности медсестры?

– Медсестры выполняют различные инъекции, берут кровь, накладывают и меняют повязки, обрабатывают пролежни и многое другое. Есть медсестры постовые, которые раздают таблетки, следят за уровнем дистиллированной воды для ингаляций. Также у нас работают санитары, которые выполняют уборку, меняют пастельное белье, ухаживают за пациентами, обмывают их. Если у кого-то из сотрудников не хватает времени, мы всегда стремимся помочь друг другу, независимо от того, входит это в твои обязанности или нет.

Каждый день идет большой сбор крови Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

– Бывало ли, что пациенты сбегали?

– Пациентам, находящимся в красной зоне, категорически запрещено выходить из палаты самостоятельно. Только под присмотром врачей. Но да, у нас бывали случаи, когда пациенты сбегали. Одна женщина пыталась уйти пять раз, медики ее ловили и возвращали. Тут нужно понимать, что коронавирус влияет на психическое здоровье, некоторые люди не справляются, у кого-то и вовсе начинается бред. Не все пациенты могут спокойно преодолеть этот путь, поэтому им следует оказывать должный уход и внимание.

– Чаще всего у больных негативные настроения?

– Все зависит от человека. Кто-то шутит, ну а кто-то нервничает, срывается на медперсонале. Мы понимаем тяжесть положения пациентов и стараемся успокоить их. Интересно, что чаще всего люди, которые нагрубили, позже извиняются, объясняя, что им крайне тяжело переживать этот этап. Мы все понимаем, стараемся приободрить, рассмешить. От настроя пациента часто зависит и ход лечения.

– Есть какие-то общие тенденции, которые наблюдаются у пациентов с COVID-19?

– Часто коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему. У многих также развивается сахарный диабет, хотя до этого человек мог им никогда в жизни не страдать. Если больные лежат в больнице больше месяца, у них отмечается подавленное эмоциональное состояние, из которого тяжело выбраться.

Коронавирус вызывает сбои в работе сердечно-сосудистой системы Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

– Какой максимальный срок нахождения в красной зоне на твоей памяти?

– Был пациент, который лежал почти три месяца. В основном люди вылечиваются за две-три недели. Дольше всего лежат те, у кого помимо короновируса есть хронические заболевания, которые во многом осложняют ситуацию.

– Сколько человек лежит в палатах? И сколько работает единиц медперсонала?

– Все зависит от размера стационара. В моем отделении лежит примерно 50 – 60 человек. Работают в смену чаще 3 – 4 медсестры и один врач. Однако все это мобильно и изменчиво. Иногда поступает больше пациентов за день, иногда меньше.

– Часто ли умирают?

– Бывает, что в отделении за день умирает 3 – 4 человека, чаще это происходит в реанимации. В основном это люди в возрасте свыше 45 лет. Молодые все-таки легче переносят болезнь, мало смертей среди них. Дети болеют еще реже.

– Как вы справляетесь с ежедневными смертями? Что самое тяжелое в работе?

– Конечно, тяжело, когда пациент умирает. Чувствуешь опустошение внутри, сожаление, что не смог помочь. Справляешься с этим посредством отвлечения. За день накапливается неимоверная усталость. Наверное, с ней справляться тяжелее всего, так как она проявляется как физически, так и эмоционально.

Девушка признается, сложнее всего - перебарывать усталость... Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

– Высокая зарплата компенсирует минусы? Сколько платят в красной зоне?

– В красной зоне медсестры зарабатывают 120 тысяч рублей. Конечно, это мотивирует. В день зарплаты все медики ходят радостные и счастливые. На некоторых этапах развития вируса они зарабатывали и 150 тысяч рублей, иногда больше. Сейчас эта цифра чуть меньше.

– Какова эпидемиологическая ситуация сейчас?

– Резко снизилось количество пациентов в мае, а вот с июля снова пошел активный рост. Сейчас очень напряженная обстановка, снова все палаты забиты, нагрузка большая. Это может быть связано с мутацией коронавируса, да и за лето люди успели привезти вирус из мест отдыха. Кстати, очень многие подхватили вирус в Турции. А вообще заражаются везде, особенно в местах большого скопления людей.

– Что ждет тюменцев осенью?

– Мы с коллегами сходимся во мнении, что осенью все же будет скачок роста коронавирусной инфекции. Во многом это связано и с наложением сезонных заболеваний. Хотя, конечно, хочется верить в лучшее.

Чтобы обезопасить себя, необходимо носить маски, пользоваться антисептиком и, если нет противопоказаний, поставить прививку Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

– Как уберечь себя от ковида? Что в силах сделать тюменцы?

– Прежде всего нужно соблюдать простые и ясные правила, такие как ношение масок, использование перчаток и антисептиков. Старайтесь реже бывать в местах массового скопления людей, а если и бываете, следите за личной защитой. В этом случае не лишним будет привиться, если у вас нет противопоказаний. Будьте осторожны, крепкого вам здоровья!

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