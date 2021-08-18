В Тюменской области менее 1% привившихся заболели коронавирусом. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области всего 0,58% двукратно привившихся заболели коронавирусом. Всего тех, кто получили две дозы вакцины, на сегодняшний день 460 017 человек.

– Как мы видим, после прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, но процент заболевших достаточно низкий. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легче и не имеют осложнений, – пояснили в пресс-службе управлении Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве посоветовали не забывать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже после вакцинации.

– Носите маски, следите за гигиеной рук, соблюдайте социальную дистанцию. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека немедленно обращайтесь к врачу, – рекомендуют специалисты.