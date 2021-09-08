Полицейские спасли тюменку, которая провалилась в колодец и простояла в ледяной воде восемь часов. Скриншот из видео.

Тревожный ночной звонок раздался в одном из отделений полиции города Ялуторовска Тюменской области. Потревожила стражей порядка женщина, которая не на шутку перепугалась за свою подругу: та поехала на дачу, однако на телефонные звонки не отвечала. Оказалась, что переживания были не напрасны: дачница провалилась в колодец и не могла самостоятельно выбраться из опасной ловушки.

Участковый уполномоченный Рустам Мулюков вместе с заявительницей сразу выехал на дачный участок. Калитка была открыта, оказалась незапертой и дверь в дачный домик, однако хозяйки в помещении не было. Вскоре они услышали отчаянный крик, доносившийся из колодца.

– 42-летняя ялуторовчанка, набирая воду, упала в колодец вместе с обломившейся палкой, к которой крепилось ведро. Более семи часов женщина простояла по пояс в холодной воде. Все попытки самостоятельно выбраться из колодца или позвать на помощь оказались тщетными, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

На помощь участковому прибыли сотрудники патрульно-постовой службы Андрей Ляпин, Евгений Воронцов и Станислав Возницкий. Используя буксировочный трос и другие приспособления, мужчины вызволили пострадавшую. Правоохранители укрыли замерзшую дачницу теплыми вещами и передали прибывшим на место происшествия медикам. Позже женщина выразила искренние слова благодарности за спасение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области произошла чудесная история спасения животного, попавшего в непростую для себя ситуацию, которая могла закончиться весьма плачевно. В городе Заводоуковске, который находится недалеко от областного центра, жеребенок провалился в колодец. Очевидцы происшествия, случившегося на улице Декабристов, 34, позвонили в местный пожарно-спасательный отряд с мольбой о помощи.

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