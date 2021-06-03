«Чуть не захлебнулся»: в Тюменской области спасли провалившегося в колодец жеребенка

В Тюменской области спасли провалившегося в колодец жеребенка. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области – очередная чудесная история спасения животного, попавшего в непростую для себя ситуацию, которая могла закончиться весьма плачевно. На этот раз в городе Заводоуковске, который находится недалеко от областного центра, жеребенок провалился в колодец. Очевидцы происшествия, случившегося на улице Декабристов, 34, позвонили в местный пожарно-спасательный отряд с мольбой о помощи.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

– По словам очевидцев, животное гуляло в частном секторе и встало на деревянный щит, закрывающий колодец. Под его весом крышка не выдержала и разломилась. Упав вниз, жеребенок повредил еще и трубу, так что колодец начал быстро наполняться водой, – рассказали обстоятельства произошедшего корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Прибывшие на место сотрудники 93-й пожарно-спасательной части с помощью веревки и автолестницы извлекли пленника из западни. Значительных повреждений жеребенок не получил – сотрудники МЧС России сработали оперативно и профессионально. Обессилевшее животное повалилось на землю после спасения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и отдела рыбоохраны Тюменской области спасли из воды тонущую лошадь. Задача оказалась в буквальном смысле не из легких, ведь животное весит несколько сотен килограммов.

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